Şanlıurfa'da, Otomobil Fiyatına Güvercin

Şanlıurfa'da, Kuşçular Kahvesi'nde hafta sonu güvercinler ihale usulü satışa çıkıyor. 'Güvercin borsası' olarak adlandırılan ihalelerde; güvercinler cinsi ve özelliğine göre 5 liradan, 30 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Haşimiye Meydanı'nda bulunan 'Kuşçular Kahvesi'nde toplanan kuş meraklıları, yanlarında getirdikleri güvercinleri cinsi ve özelliklerine göre açık arttırmayla satışa sunuyor. Hafta sonları kahvede toplanan meraklıları, otomobil fiyatına kadar yükselen kuşları almak için birbirleriyle kıyasıya pazarlık yapıyor. 'Güvercin borsası' olarak adlandırılan ve kuş tellalının özelliklerini bağırdığı ihalelere; Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılanlar oluyor. Türkiye'nin birçok yerinden gelen güvercin satıcıları, burada hem güvercin alıyor, hem satıyor hem de kuş meraklılarıyla bir araya gelme fırsatı yakalıyor.

Kıyasıya pazarlığın yapıldığı ihalelerde, satılan her kuş için yüzde 10 pay ise güvercinin satışına aracılık yapan kişiye veriliyor.