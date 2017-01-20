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Şanlıurfa'da Otomobilin Kundaklanma Anı Kameraya Yansıdı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde bir sitenin otoparkına giren yüzü maskeli şahıs, park halindeki otomobili kundakladı.

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Tarih: 20-01-2017 19:11
Şanlıurfa'da Otomobilin Kundaklanma Anı Kameraya Yansıdı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde bir sitenin otoparkına giren yüzü maskeli şahıs, park halindeki otomobili kundakladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kundaklama sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nden bir otoparkta meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında yüzü maskeli bir kişi elinde yanıcı madde ile sitenin içerisinde park halinde bulunan 63 N 4501 plakalı otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek taş ile camını kırmaya çalıştı.

Görüntülerde siteden ayrılan şahsın daha sonra elinde bir bidon yanıcı maddeyle yeniden otomobilin yanına geldiği görülüyor. Yanıcı maddeyi otomobilin tekerleklerine döken kimliği belirsiz şahıs, aracı ateşe verdikten sonra kaçarak otoparktan ayrılıyor.

Otomobilin yandığını gören site sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Site sakinlerince söndürülen araçta yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Kundaklanan otomobilin Akil Gençler Platformu Siverek İlçe Başkanı Mazlum Tüysüz'e ait olduğu öğrenildi. Gürültü üzerine uyandığında otomobilinin yandığını gördüğünü söyleyen Tüysüz, "Dün gece saat 03.00 sıralarında büyük bir sesle uyandık. Aracımın yandığını gördüm ve müdahale ettik. Akabinde ise güvenlik güçlerine haber verdik. Aracımı kundaklayan kişi veya kişilerin bulunması için değerli devlet büyüklerimizin olayın takipçisi olmasını istiyorum" diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine giden Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, site içerisindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, otomobili kundaklayan yüzü maskeli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA






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