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Şanlıurfa'da Oynadığı Çöplükte Çıkan Yangında Yaralandı
Şanlıurfa'da, oyun oynadığı çöplükte çıkan yangında alevlerin arasında kalan 2 yaşındaki Fatma Ç.'nin vücudunun büyük bölümü yandı.

Şanlıurfa'da Oynadığı Çöplükte Çıkan Yangında Yaralandı
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Şanlıurfa'da, oyun oynadığı çöplükte çıkan yangında alevlerin arasında kalan 2 yaşındaki Fatma Ç.'nin vücudunun büyük bölümü yandı. 

Olay, öğleden sonra Yardımcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınındaki çöplüğün bulunduğu alanda oyun oynayan Fatma Ç., nasıl çıktığı bilinmeyen yangında alevlerin arasında kaldı. Otların ve çöplerin tutuştuğu yerde ağlama sesini duyanların kurtardığı ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan küçük Fatma, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan küçük kız, daha sonra yanık ünitesine sevk edildi. Hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilen küçük kız çocuğunun yaralandığı yangına ilişkin jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - Şanlıurfa

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