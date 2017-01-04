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Şanlıurfa'da PKK operasyonu 14 tutuklama
Şanlıurfa'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 kişiden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Tarih: 04-01-2017 21:23
Şanlıurfa'da PKK operasyonu 14 tutuklama
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 196 kişiden 50'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 36 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların işlemleriyse sürüyor.

PKK'ya yönelik 13 Aralık 2016'da düzenlenen operasyonda Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş, Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinin belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 196 kişi gözaltına alınmıştı.




Kaynak: haberler.com



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