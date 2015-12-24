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Şanlıurfa'da Sağlık Çalışanlarından Oturma Eylemi
Şanlıurfa'da, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri sokağa çıkma yasaklarını, oturma eylemi yaparak protesto etti.

Şanlıurfa'da Sağlık Çalışanlarından Oturma Eylemi
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Şanlıurfa'da, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri sokağa çıkma yasaklarını, oturma eylemi yaparak protesto etti.

Bazı ilçelerde uygulanan sokağa çıkma yasağına tepki gösteren SES üyeleri, öğleden sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplanarak 1 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Hastane bahçesinde oturma eylemi yaparak sokağa çıkma yasaklarını protesto eden grup adına konuşan SES Şube Başkanı Reşat Doğan, "Bu güne kadar sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde 325 yurttaş yaşamını yitirdi. Hastaneler ve okullar özel harekat polisleri tarafından adeta işgal edilerek askeri karargaha dönüştürüldü. Sağlık çalışanları ne olduğu belli olmayan yasadışı bir şekilde haftalık nöbet uygulaması ile adeta hastanelere hapsedilmektedir" dedi. - Şanlıurfa




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