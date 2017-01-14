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Şanlıurfa'da Sahte Fatura Operasyonu: 14 Gözaltı
Şanlıurfa'da sahte faturalarla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.

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Tarih: 14-01-2017 17:00
Şanlıurfa'da Sahte Fatura Operasyonu: 14 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sahte faturalarla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesinde sahte faturalarla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla 16 ayrı adrese eş jandarma tarafından zamanlı operasyon düzenlendi. Suruç'a bağlı Aligör Mahallesindeki operasyonda dolandırıcılık, sahtecilik ve vergi usulsüzlüğü yaptıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Yaman P., Mahmut E., İsmail Y., Abdulkadir P., Selahattin A., Yılmaz P., Halit A., Mehmet E., Orhan D., Mehmet Y., Ziya A., Şükrü A., Serdar Ö. ve Özkan K. gözaltına alırken zanlıların ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 10 adet sahte fatura koçanı, 52 adet sahte fiş, 3 adet masaüstü bilgisayar, 4 adet dizüstü bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, cep telefonu, hafıza kartları ve tablet bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen zanlılardan 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer 9 zanlının ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 




Kaynak: haberler.com



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