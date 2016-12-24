Şanlıurfa'da servis aracı kazası: 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Balıklıgöl El Ruha Oteli karşısında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre sürücülerin ismi henüz öğrenilmeyen 63 S 0283 plakalı minibüs ile önünde seyir halindeki iki otomobile çarparak kaldırımın üzerine çıkarak durabildi.Meydana gelen kazada servis şöförü ile bir kişi yaralandı,Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahaleleri yapıldı.Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan Araçlarda maddi hasar meydana gelirken,Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.