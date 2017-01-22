Şanlıurfa'da Şıh'a yalancı tanıklıktan tutuklama

Antalya'da kendisinden haber alınamayan inşaat işçisi 33 yaşındaki Mustafa Karacan'ın, 2015 yılı 7 Ekim tarihinde Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mahallesi'nde sulama kanalında cesedi bulundu. 19 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edilen Karacan'ın motosikletinin de parçalara ayrılıp çaya atıldığı ortaya çıktı. Mustafa Karacan'ın eşi Aysel Karacan, "Eşim olay günü Şanlıurfa'dan gelen Cuma Yetkin'in dini sohbetine katılmak için Ahmet Direk'in evine gitmişti" diye ifade verdi. Bunun üzerine 1 Ekim akşamı Ahmet Direk'in evindekiler tek tek tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mahmut Direk cinayeti azmettirmekten, İzzettin Hoca, İbrahim Daban ile Ahmet Direk ise cinayetten tutuklandı. Suç delillerinin gizlenmesine iştirak ettiği ileri sürülen İskender Direk tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK' DEDİ

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'Şıh Cuma' olarak bilinen Cuma Yetkin de tanık sıfatıyla Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi duruşma solunundan SEGBİS üzerinden ifade verdi. Soruşturma safhasında polise verdiği iki sayfalık ifadeyi inkar eden Cuma Yetkin, "Ben kimseyi tanımam kimseyi görmedim. Ben Ahmet Direk'in evinde ne yemek yedim, ne kimseyi gördüm. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Benim okumam yazmam da yoktur. Polisler kendi kendilerine yazmışlar" dedi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öldürülen Mustafa Karacan'ın eşi Aysel Karacan ise "Bir şey bilmiyorum" diye yemin eden Cuma Yetkin'in yalan söylediğini ileri sürdü. Yargılama sonunda Mustafa Karacan'ın öldürülmesiyle ilgili Mahmut Direk, Ahmet Direk ile İbrahim Daban ömür boyu hapse, İzzettin Hoca ise 25 yıl hapse mahkum edildi. Mahmut Direk ile İzzettin Hoca, İbrahim Daban ve Ahmet Direk'e, Mustafa Karacan'a cebir uygulayarak özgürlüğünü kısıtlama suçundan da 6'şar yıl hapis cezası veren mahkeme, İzzettin Hoca'ya verilen cezayı 5 yıla düşürdü. Mahkeme, Mahmut Direk, İbrahim Daban ile Ahmet Direk'i mala zarar vermek suçundan da 5'er ay hapse mahkum etti. Sanıklardan İzzettin Hoca'yı mala zarar verme suçundan 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, suç delillerini gizlemek suçundan hakkında yakalama kararı infaz edilemeyen İskender Direk'in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Mahkeme, yalancı tanıklık yapmaktan dolayı gereğinin yapılması için Cuma Yetkin hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İLK DURUŞMADA KARAR

Cuma Yetkin hakkında yalancı tanıklık suçundan Antalya 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, ilk duruşmada Cuma Yetkin'i yalancı tanıklık suçundan 2 yıl hapse mahkum etti. Takdir indirimiyle verilen cezayı 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, sanığın sabıkalı oluşu ve ileride suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaate varılmadığından cezayı ertelemedi.