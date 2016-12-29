Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Kurtuluş Mahallesi'nde birbirleriyle akraba iki ailenin çocukları, misket oynarken kavga etmeye başladı. Aile bireylerinin de müdahil olduğu kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı.

Polis ekiplerince sonlandırılan kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla A.K, Ş.K, E.K. F.K, Ç.K, M.K, İ.H.K ve Ş.K. gözaltına alındı.

A.K'nin evinin önünde bulunan pompalı tüfek, incelenmek üzere emniyete götürüldü.