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Şanlıurfa'da sosyal medyadan hakarete tutuklama
Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından şehit olan polis ve askerlerin fotoğrafını paylaşıp küfür ve hakaret içerikli yazılar yazdığı için gözaltına alınan İbrahim Halil E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Tarih: 03-01-2017 18:11
Şanlıurfa'da sosyal medyadan hakarete tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesinin kırsal bölgesinde oturan İbrahim Halil E.'nin sosyal medya hesabından şehit polis ve askerlerin fotoğrafını altına hakaret ve küfürler yazarak paylaştığını saptadı. Harekete geçen jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. 




Kaynak: haberler.com



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