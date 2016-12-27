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Şanlıurfa'da teleferik projesine tepki
Karaköprü ve Büyükşehir Belediyesi’nce ortak bir şekilde yürütülen ve yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak teleferik projesi, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların tepkisine yol açtı.

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Tarih: 27-12-2016 19:12
Şanlıurfa'da teleferik projesine tepki
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ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Karaköprü ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortak olarak yapmayı planladığı ve maliyeti yaklaşık 50 milyon lira olacak  teleferik projesi, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların tepkisine yol açtı. STK’lar proje’nin hayata geçirilmesiyle milyonların çöpe gideceğini belirtirken, vatandaşlar belediye’nin teleferik yerine ilçedeki önemli sorunlarını çözmek için projeler üretmesini istedi.

 

Karaköprü Belediyesi’nin vizyonel projeleri arasında yer alan Teleferik Projesi için geri sayım başladı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ortak olduğu projenin ihale aşamaları da tamamlandı. İki kilometrelik güzergahtan oluşacak ve Akbayır Mahallesi ile Esentepe’yi birbirine bağlayacak teleferik projesinde 2 istasyon binası ve 10’ar kişilik 20 kabinden oluşan hat yer alacak.

Projeye tepkiler var

Karaköprü ve Büyükşehir Belediyesi’nce ortak bir şekilde yürütülen ve yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak teleferik projesi, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların tepkisine yol açtı. STK’lar proje’nin hayata geçirilmesiyle milyonların çöpe gideceğini belirtirken, vatandaşlar belediye’nin teleferik yerine ilçedeki önemli sorunlarını çözmek için projeler üretmesini istedi.

 

Amacı çok iyi belirlenmeli

Ruha Ajans’a teleferik konusunda konuşan Şanlıurfa Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanı Uğur Beyazgül, Teleferiğin çok önemli bir konu olduğunu söyledi.Beyazgül,  “Öncelikle teleferikle ilgili amacın çok iyi belirlemek lazım.Ulaşım için mi yoksa seyir amacıyla mı yapılıyor.Türkiye’nin çok çeşitli yerlerinde teleferik var.Örneğin Uludağ’da bir teleferik var ihtiyaca yönelik yaplmıştır.İzmir Balçova’da var,turizm’e katkı amaçlı yapılmıştır.Urfa’da teleferikle ilgili araştırmalarımız oldu.O dönem Balıklıgöl’e bir teleferik yapılması gündeme gelmişti.Biz Kültürel Mirası Koruma Derneği olarak o bölgede yapılacak olan teleferiğin kültürü yok etmemesi şartıyla yapılmasına onay vermiştik.Fakat orada teleferikle ilgili bir alanda bulunamadı” dedi.

Bunun bir bilimsel çalışması yapılması gerekir

Karaköprü’de yapılacak olan teleferik projesi için iyi düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Beyazgül, “Bunun bir bilimsel çalışması yapılması gerekir.Bunun ulaşım amaçlı mı yoksa turizm amaçlı mı olacağı çok iyi belirlenmeli.Eğer ulaşım amaçlı ise bunun tanımı çok iyi yapılmalı ve hangi grubu taşıyacağı net bir şekilde belirlenmeli. Zira turizm amaçlı ise nerelerin seyredilebileceği, turistler için cazip bölgeler neresi iyi araştırmak lazım” ifadelerini kullandı.
 

Daha ses getirici projelere efor sağlanmalı

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Rahime Yaşar ise, “Balıklıgöl Urfa’nın turizm açısında kalbi konumundadır.Daha önce Balıklıgöl’e teleferik düşünüldü.Fakat bazı istatiskler oraya uygun olmadı.Karaköprü Belediyesinin yapacağı teleferik’in amacı ne olacak bunu iyi öğrenmek gerekiyor.Urfa’ya yapılacak olan her hizmet güzeldir.Mutlaka geri dönüşü oluyor ama bir detayına bakmak lazım.Çünkü teleferiğin büyük bir maliyeti var.Önemli olan bunun geri dönüşümünü sağlamaktır. Zira kullanılmayacak,randıman alınmayacak bir projeye efor harcamaktansa daha ses getirici projeler olması gerekiyor diye düşünüyorum.Biliyorsunuz Çevik Kuvvet kavşağında trafik çok kötü durumda.Bana göre buradaki sıkıntılar ilk etapta bitirilmeli.Ardından diğer projelere geçilmeli.Çünkü  şehrin altında bir karmaşa varken,siz üstte ne yaparsanız yapın bir anlam ifade etmez” dedi.
 

Urfada dağ yok ki teleferik yapılsın

Gazeteci Yazar Sabri Dişli, “Bu projenin maliyeti çok büyük. Karaköprü gibi bir belediyeye böyle maliyeti yüksek bir projeyi yüklemek elini ve kolunu bağlamaktır.Karaköprü’ye teleferik yapmaya gerek yok.Sadece Karaköprü değil, Urfa’da hiçbir yere yapılmaması gerekir.Çünkü Urfa’da dağ yok.Bu yüzden yapılması manasız olur” dedi.
 

Harcanan paralar boşa gidecek

Karaköprü’de ikamet eden Ahmet Toprak ise, ilçeye yapılacak olan teleferiğin hangi amaçla yapıldığını merak ettiklerini söyledi. Teleferiğin Karaköprü’ye yapılmasının gereksiz olduğunu aktaran Toprak, projenin hayata geçirilmesiyle harcanan paraların boşa gideceğini söyledi.Belediye’nin teleferik yerine diğer projelere önem vermesini istediklerini dile getiren Toprak,ilçede hala alt ve üst yapı sorunlarının devam ettiğini vurguladı.

Esnaf Hüseyin Çiftçi ise, Karaköprü’de çözüm bekleyen daha önemli sorunlar varken teleferiğe milyonların harcanmasına anlam veremediklerini belirtti. Çiftçi, teleferiğin acil bir ihtiyaç olmadığını dile getirdi.

 

 



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Kaynak: RUHA AJANS



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