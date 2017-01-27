Şanlıurfa'da Terör Örgütü Propagandasına 11 Gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi.

Ekiplerin, 14 adrese eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda, Y.G, M.E, C.E, M.D, C.İ, R.M, N.E, M.L.B, İ.H.E, S.İ ve F.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 dürbün, 1 kamera, 19 cep telefonu, 5 tablet, 9 flaş bellek, 5 hafıza kartı, 21 örgütsel dokümanla terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.