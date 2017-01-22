Şanlıurfa'da töre cinayeti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş durumda bulunan Suriye uyruklu 27 yaşındaki İntizar Mustafa'nın, aile meclisinin aldığı kararla töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

SURİYELİ İNTİZAR MUSTAFA OLDUĞU ANLAŞILDI

Geçen yılın son günlerinde Akçakale'nin Arıcan Mahallesi'nden geçen sulama kanalında temizlik çalışması yürüten görevliler, bir kadın cesediyle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının, başından tek kurşunla vurularak öldürüldüğü saptandı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin yapılan incelemede ülkesindeki iç karışıklıktan kaçarak Akçakale'ye sığınan Suriyeli İntizar Mustafa'ya ait olduğu saptandı.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU, JANDARMA İNCELEMELERE BAŞLADI

Cinayete ilişkin soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki onlarca vatandaşın ve ilçedeki Suriye'den gelmiş sığınmacıların bilgisine başvurdu. Bazı vatandaşların olay günü siyah renkli bir otomobili sulama kanalı çevresinde gördüklerini söylemesi üzerine, jandarma araştırmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

DAYISI, AMCASI VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dün sabah saatlerinde jandarma ihbar hattını arayan bir kişi, Suriyeli kadının öldüğü gün sulama kanalı çevresinde görülen siyah renkli otomobilin ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde gizlendiğini söyledi. Harekete geçen jandarma ekipleri gittiği adreste gizlenen otomobile ulaştı ve otomobilin sahibi olduğu ortaya çıkan ölen kadının dayısı Abdulselam Mustafa, amcası Amad Mustafa ve kardeşi Umar Mustafa'yı gözaltına aldı.

AİLE MECLİSİ KARAR ALDI, KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamasında suçlarını itiraf etti. Yakınları, ülkelerinden göç ettikten sonra İntizar Mustafa'nın bir akrabalarına kaçtığını, bu kişinin de kendisini fuhşa zorlamasıyla geri döndüğünü söyledi. İntizar Mustafa'nın geri dönmesinin ardından babası Ahmed Mustafa'nın aile büyüklerini topladığını ve infazına karar verildiğini öne sürdü. Gözaltına alınan kardeşi Umar Mustafa tarafından başına sıkılan tek kurşun ile öldürülen İntizar'ın daha sonra dayısı Abdulselam Mustafa ve amcası Amad Mustafa tarafından sulama kanalına atıldığı belirlendi.

BABASI ARANIYOR

Sorgulamasında suçlarını itiraf eden 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Bu arada aile meclisini toplayarak kızının infazına karar verdiği ileri sürülen baba Ahmed Mustafa'nın aranmasına ise devam ediliyor.