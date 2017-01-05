Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır yolu üzerinde yapımı geçen ay tamamlanan ve halen eksikleri bulunan köprülü kavşakta trafik kazası meydana geldi. Osman R.'nin kullandığı 63 DZ 602 plakalı otomobil, orta refüje çarptıktan sonra yoldaki aydınlatma direğine vurarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Osman R. ile birlikte Adile K., Berfin K. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun büyük kısmı trafiğe kapandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın yaşandığı köprülü kavşak ve yol üzerinde Büyükşehir Belediyesinin bayrak ve flama asma, kaldırım düzenleme çalışmasının olduğu öğrenildi. Kazada otomobilin çarptığı aydınlatma direği yola doğru eğilirken belediyenin astığı bayrak ve flamalar ise sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, başka kaza yaşanmaması için yola duba koyarak sürücülere yakından geçmemeleri uyarısında bulundu. Köprülü kavşağın resmi açılışının ise yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.