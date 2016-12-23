Şanlıurfa'da turizm bitme noktasına geldi

ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- İnanç turizminin en önemli merkezlerinden olan Şanlıurfa, turizm açısından son yılların en kötü dönemlerini yaşıyor. 2016 yılının ilk 11 ayında kentte 618 bin 567 turist gelirken, bölgede artan bombalı saldırıların turist sayılarını etkilediği belirtiliyor.

Müzeler kenti olma yolunda büyük adımlar atılan ve daha fazla turist alabilmek için birçok çalışmalar yapılan Şanlıurfa’da yerli ve yabancı turist sayısı 2004 yılından 2013 yılına kadar neredeyse istikrarlı bir artış gösterirken, 2016 adeta kayıp yılı oldu. 2014 yılında 806 bin yerli ve yabancı turist alan Şanlıurfa 2015 yılında 677 bin turiste ev sahipliği yaptı. 2016 yılının ilk 11 ayında ise Şanlıurfa sadece 618 bin turist alabildi.

Terör turizmi etkiledi

Kentin daha fazla turist alabilmesi adına 2004 yılından bu yana yapılan çalışmalar turist sayısında daha eski yıllara göre büyük bir artış yaşanmasın sağlarken, Şanlıurfa’nın çevresindeki savaş ve terör olayları turizmi oldukça olumsuz etkiledi. 2004 yılından 2014 yılına kadar Şanlıurfa en fazla yabancı turisti 2014 yılında alırken, 2015 yılında yabancı turist sayısı yaklaşık yüzde 25 oranında düştü. Yabancı turistlerin kente gelmemeye başlaması ile birlikte müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı da oldukça düştü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün resmi internet sitesinden derlenen bilgiye göre, Şanlıurfa’ya bu yılın ilk 11 ayında 623 bin 638 yerli, 52 bin 375 yabancı turist geldi. Geçen yıl aynı dönemde Urfa‘ya toplam 627 bin 93 turist gelmiş, bunun 49 bin 601 binin yabancılardan oluştuğu kayıtlara geçmişti. Elde edilen veriler hem yerli hem yabancı turist sayısında son 3 yılın en düşük seviyesine gelindiğini ortaya koyuyor.

Turizm sektörü de etkilendi

Özellikle yaz aylarında Balıklıgöl ile Hz. İbrahim ve H.z Eyyub peygamberlerin makamlarının olduğu kutsal inanç alanları dolup taşarken, Göbeklitepe, Harran ören yerleri de Türkiye’nin en büyük müzesi, tarihi sokakları ve türbeleri ile turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyordu. Ziyaretçi sayıları düşen turistik mekanların yanı sıra seyahat acenteleri ve oteller de yaşanan olaylardan etkilendi.

İnsanlar Şanlıurfa’ya gelmeye çekiniyor

Rehber Kamil Tükmen Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle bölgedeki turist sayısında ciddi bir düşüş yaşandığını ve konaklama yerlerinin boş kaldığını söyledi. Türkmen, “Sınırda ve ülkemizde yaşanan çatışmalar nedeniyle birçok tur gezisi iptal edildi. Aslında hepimiz biliyoruz ki güvenlik adına Şanlıurfa’da en küçük bir tehlike bile söz konusu değil. Kaldı ki Şanlıurfa’da Türkiye’deki en güvenli 3’üncü il. Buna rağmen insanlar Şanlıurfa’ya gelmeye çekiniyor” dedi.