Şanlıurfa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımında İzdiham

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın çocuklara tabiat sevgisini aşılamayı ve halkı orman ve su alanında bilinçlendirmeyi amaçlayan mobil tanıtım TIR'ı Şanlıurfa'ya geldi. Topçu Meydanı'na gelen TIR'ın tanıtımı ve ücretsiz fidan dağıtımı nedeniyle düzenlenen etkinliğe; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Cengizhan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel SekreterYardımcısı Emin Özçınar, DSİ Bölge Müdürü Oğuz Kasap ile STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan DSİ Bölge Müdürü Oğuz Kasap, geride kalan 14 yıllık süreçte 3 milyar 500 milyon fidanın toprakla buluştuğunu ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından bir kamyonla getirilen çam fidanları tören alanında bulunan vatandaşlara ve öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Üst üste istiflenen çam fidanlarını almak için birbiriyle yarışanlar izdihama neden oldu. Bazı çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği izdiham, görevlilerin araya girmesiyle önlenirken, fidanlar ise kısa sürede tükendi.



Öte yandan yetkililer, kent genelinde 10 bin fidanın ücretsiz olarak dağıtımının yapılacağını kaydetti.

kaynak: haberler.com