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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dedeosman Mahallesi'nde uyuşturucu satmaya çalışan 2 kişi ile uyuşturucu almaya çalışan bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, 3 poşet içerisinde 74 gram eroin, 2 paket halinde 20 gram esrar, 20 adet uyuşturucu hap, paketlemede kullanılan malzemeler, uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen bin Türk Lirası, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapılan fiziki takip sonucunda ise uyuşturucu satmaya çalışan 3 kişi ile uyuşturucu almaya çalışan 2 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, bir poşet içerisinde yaklaşık 22 gram eroin, paketlemede kullanılan malzeme ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 970 Türk Lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

kaynak: haberler.com




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