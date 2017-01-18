Şanlıurfa'da Yaşlı Adam, Otomobilin Altında Kaldı

Şanlıurfa'da Diyarbakır - Siverek karayolu Şirinkuyu Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Sinan Yerli'ye sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yerli, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yerli, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Şanlıurfa'ya sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sinan Yerli'nin karayoluna çıkışı ve vatandaşların kaza alanına gitmesi bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SESİ DUYUNCA KAZA YERİNE KOŞTULAR

İşyerinde otururken duydukları ses üzerine kazayı fark ettiklerini söyleyen Eyüp Sebik adlı esnaf, "Adamın yanına gittik, yerde yatıyordu. Ambulansı çağırdık, ambulans geldi, ambulansa taşıdılar" ifadelerini kullandı.