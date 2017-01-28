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Şanlıurfa'da Yoğun Kar Yağışı Eşekleride vurdu
Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sığınacak yeri olmayan eşekler dondu.

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Tarih: 28-01-2017 17:24
Şanlıurfa'da Yoğun Kar Yağışı Eşekleride vurdu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dışarıda kalan eşekler dondu.

VÜCUTLARI KARLA KAPLANDI

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün başlayan kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle dışarıda kalan eşekler dondu. Siverek - Diyarbakır yolunun 20'nci kilometresinde bulunan Güvercin Kırsal Mahallesi'nde çekilen görüntülerde kar yağışı nedeniyle eşeklerin evlerin saçaklarının altına sığınmaya çalıştığı ve üstlerinin karla kaplı olduğu gözlendi. Soğuk havada yaşam mücadelesi veren eşeklerin vücutlarının tümünün buz tuttuğu ve vatandaşlar tarafından ahırlara alınarak kurtarıldıkları öğrenildi.

 

İLK DEFA YAŞANMIYOR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karlık kırsal Mahallesi'nde 2013 yılında, Çıkrık kırsal Mahallesi'nde ise 2015 yılında soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle eşekler yine buz tutmuş, vatandaşlar tarafından ahırlara alınarak kurtarılmıştı.




Kaynak: haberler.com



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