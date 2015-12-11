Şanlıurfa'da Yolda Yürürken Dövülüp Telefonu Gasp Edildi

Şanlıurfa'da, yürüyerek evine giden 30 yaşındaki Mehmet Ş., önüne çıkan 2 kişi tarafından dövülerek, cep telefonu gasp edildi.

Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Mehmet Ş., Ali Şelli Parkı'ndan geçtiği sırada yolu tanımadığı 2 kişi tarafından kesildi. İddiaya göre, önünü kesen şüpheliler Mehmet Ş.'yi tekme tokat dövdükten sonra üzerindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Kanlar içerisinde yerde kalan Mehmet Ş., kendisini fark edenlerin çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - Şanlıurfa