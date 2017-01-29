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Şanlıurfa'daki Elektrik kesintisi AVM'lere ilaç gibi geldi
Şanlıurfa'da DEDAŞ tarafından planlı olarak il merkezinin büyük bölümünde yapılan 8 saatlik elektrik kesintisi Urfa'daki Alış Veriş Merkezlerine ilaç gibi geldi.

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Tarih: 29-01-2017 12:43
Şanlıurfa'daki Elektrik kesintisi AVM'lere ilaç gibi geldi
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Şanlıurfa il merkezinde yer alan, Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde gün içinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından planlı elektrik kesintisi olarak yapılan uygulama, il merkezindeki AVM'lere ilaç gibi geldi.

İl merkezinde daha önce DEDAŞ tarafından vatandaşlara yapılan duyuru ile, pazar günü sabah saat 08:00 ila 16:00 arasında yapılacak 8 saatlik elektrik kesintisi nedeni ile vatandaşlar, avm lere akın etti.

Vatandaşlar, hafta sonu uzun süren elektrik kesintisi nedeni ile evlerinde, kombiler çalışmadı, dışarıda hava sıcaklığıda düşük olunca, vatandaşlar hafta sonunu geçrimek için il merkezindeki alış veriş merkezlerine akın etti.

Alış veriş merkezleri deyim yerindeyse kapasitelerinin iki katı ziyaretçi ağırladı. AVM lerdeki iş yerleri de aşırı ziyareti akını dolayısı ile işlerinin günlükte olsa arttığını ifade ettiler.

Öte yandan vatandaşlar, 8 saatlik elektrik kesinintisinin uzun olduğunu, imkanı olmayan, hastası ve küçük çocuğu olan ailelerin evlerinde soğuk ve imkansızlıkla mücadele ile baş başa bırakıldığını söyleyerek, DEDAŞ'ı eleştirdi.

 

 






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