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Şanlıurfa'daki Terör Propagandası Iddiası - 9 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 kişiden 9'u daha tutuklandı.

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Tarih: 22-01-2017 13:06
Şanlıurfa'daki Terör Propagandası Iddiası - 9 Kişi Tutuklandı
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Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 kişiden 9'u daha tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapıldığı iddiasıyla 11 Ocak'ta başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 3 kişinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Şanlıurfa'da 11 Ocak'ta başlatılan operasyonda, 33 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 18'i ise daha önce çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.






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