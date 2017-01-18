Şanlıurfalı ayakkabıcılar bakanlıktan onay aldı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 13 Bin metre kare alan üzerinde yapılması planlanan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulanabilir proje olarak kabul edildi. 3 yıl içinde bitmesi planlanan sitede yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilecek.

Şanlıurfa’da kurulması planlanan Ayakkabıcılar Sitesi’nde bir engel daha aşıldı. Site’nin bir an evvel kurulması için bütçeye ihtiyaç vardı.Bu yüzden Tarım Bakanı Faruk Çelik ve Milletvekillerinin çabası ile Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi projesi Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulanabilir proje olarak kabul edildi. 3 yıl içinde bitmesi planlanan sitede yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilecek. Sitede üç, beş yıl içinde 50 ile 60 arasında fabrikanın açılması ve yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Gençlerimize istihdam sağlayacak

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sitenin kurulması için uzun bir süredir çalışmalar yaptıklarını söyledi.Verdikleri uzun uğraş sonucu mutlu sona ulaştıklarını belirten Fakıbaba, “Ayakkabıcılar sitesi için Kalkınma Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Uygulanabilir proje olarak kabul edildi. Şanlıurfa’ya hayırlı olsun.Yaklaşık 3.000 Gencimize istihdam sağlayacak” diye konuştu.

3 yıl içerisinde bitirilecek

S.S. Şanlıurfa Ayakkabıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz İşçi ise, Ayakkabıcılar Sitesinin Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulanabilir proje olarak kabul edilmesinin memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.İşçi, “13 Bin metre kare alan üzerine kurulacak olan sitede 46 işyeri kurulacak.Ancak dört işyeri de fazladan yapılacak. Bu işyerlerin, fazla olmasındaki sebep ise biz daha önce 4 işyerini yapmıştık. Bakanlık da bizim yaptıklarımızı kooperatife bıraktı. İşyerlerimizin oturumu155 metre kare bodrum, 160 metre kare de giriş ve bir de terasımız olacak.Sitenin bakanlık tarafından en fazla 3 yıl içerisinde bitirilecek.Bu site bittiği zaman gençler için de bir ekmek kapısı olacak. 46 işyeri kurulacak. Bunun imalatçısı, makinecisi, olacak bunun yanında ek işçi alımı olacak. Bu da gençler için büyük bir avantaj olur.” ifadelerine yer verdi.Ayakkabıcılık sektörünün Şanlıurfa’da bitme derecesine geldiğini belirten İşçi, “Bu durum bizim kalifiye eleman sıkıntısı çekmemize sebep oluyor. Biz şu an bu mesleğin bitmemesi için çabalıyoruz. Daha önce 80 imalatçı vardı bunların da kalifiye elemanları vardı. Şimdi ise 4-5 tane kaldı onlar da yarım gün çalışıyorlar” dedi.