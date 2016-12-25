Şanlıurfaspor 3 puanı vermedi

TFF 1. Lig’in 16. haftasında GAP Arena’da konuk ettiği Manisaspor’u Hasan Batuhan ve Hüseyin Kala’nın attığı gollerle Manisaspor’u 2-0 yendi.

STAT: GAP Arena

HAKEMLER: Murat Özcan, Candaş Elbil , Ata Yıldırım

ŞANLIURFASPOR: 87 – Sinan Ören 16 – Berkay Can Değirmencioğlu 22 – İzzet Yıldırım 33 – Cemil Adıcan 90 – Şaban Özel 5 – Batuhan Artarslan 7 – Abdulaziz Solmaz 8 – Mertcan Çam 23 – Kağan Söylemezgiller 63 – Fevzi Özkan 32 – Batuhan Karadeniz

YEDEKLER 35 – Vjekoslav 10 – Amin Askar 13 – Oktay Delibalta 17 – Hüseyin Kala 26 – Halil Köçer 9 – Artun Akçakın 19 – Fortes

MANİSASPOR: 6 – İsmail Şahmalı 4 – Sercan Türkeri 19 – Erman Bulucu 25 – Dimov 29 – Ümit Yasin 8 – Metin Yüksel 13 – Constantin Bakaki 21 – Gökcan 45 – Hakan Turan 9 – Mertan 18 – Moustapha Konde

YEDEKLER :1 – Yağızcan 22 – Nuri Terliksiz 70 – Kağan Bağış 98 – Asım Hamzaçebi 73 – Ömer 17 – Gökdeniz Varol 88 – Bahattin

GOLLER: Dk. 66 Hasan Batuhan Artarslan,Dk.90+3 Hüseyin Kala ( Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Dk 60 Erman, Gökçan (Manisaspor), (Şanlıurfaspor)

KIRMIZI KART: Dakika 79 Berkay Can Şanlıurfaspor

TFF 1’inci Lig takımlarından Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisaspor’u

Dk. 2 Şanlıurfaspor köşe vuruşunu kullandı, savunma topu uzaklaştırdı.

Dk. 12 Şanlıurfaspor köşe vuruşunu kullandı, savunma topu uzaklaştırdı.

Dk.21 Batuhan’ın ara pasında buluşan kaptan Fevzi’nin vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

Dk.23 Şanlıurfaspor oyunda üstünlüğü ele geçirdi.Kağan’ın orta sahadan kaptığı topla ceza alanına doğru girdiğinde topu ayaklarından aşınca Şanlıurfaspor önemli bir ataktan sonuç alamadı.

Dk.24 Şanlıurfaspor soldan Abdulaziz Solmaz’ın ortasında ceza alanında Manisa savunması topu uzaklaştıramayınca önünde topu bulan Abdulaziz’in sert vuruşunda top kaleci İsmail’de kaldı.

Dk.27 Manisasporlu Bakaki’nin ortasında Berkay ile ikili mücadelede kendini yerde bulunca Manisasporlu futbolcular penaltı bekledi.Hakem Murat Özcan devam kararı verdi.

Dk.30 Manisaspor atağında Metin’in uzaktan sert şutunu kaleci Sinan Kornere attı.Kullanılan köşe atılında Şanlıurfasporlu futbolcular topu uzaklaştırdı.

Dk. 41 Manisaspor serbest vuruşunda Metin ceza sahasına ortasını yaptı, top doğrudan dışarı gitti.

Dk.43 Manisasporlu Bakaki’nin sağ kanatta ceza alanı içindeki tehlikeli atağında Şaban Özel’in yerinde müdahalesinde topu kornere attı.Manisasporlu Metin’in kullandığı köşe atışında Kaleci Sinan çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

Dk.44 Batuhan’ın pasında ceza sahasına giren Abdülaziz’in sert vuruşunda top kaleci İsmail’de kaldı.

Maçta oynanmaya süreye 3 dakika eklendi.Uzatma dakikalarında kayda değer pozisyon olmayınca maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.

İLK YARI SONUCU

ŞANLIURFASPOR : 0 MANİSASPOR : 0

MAÇTA İKİNCİ YARI BAŞLADI

Dk. 48 Şanlıurfaspor2un geliştirdiği atakta ceza sahasının içinde topa iyi vuramayan Cemil’in şutu dışarı gitti. Dk.

Dk.52 Manisasporlu Hakan’ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

Dk.54 Fevzi Özkan’ın ceza sahasında ara pasında Manisasporlu oyuncular topu kornere attı.

Şanlıurfasspor’da kaptan Fevzi Özkan oyundan çıkarken yerine oyuna Oktay Delibalta oyuna girdi.

Dk .55 Şanlıurfaspor’dan Fevzi Özkan oyundan çıktı yerine giren oyuncu

Dk .57 Abdulaziz kaleci ile karşı karşıya kaldı top kaleci Sinan Şahmalı’da kaldı.Şanlıurfaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Dk.60 Manisaspor’dan Erman sarı kart gördü.

Dk. 65 Manisaspor’da 9 sırt numaralı Mertcan oyundan çıkarken 88 numaralı Bahattin oyuna dahil oldu.

Dk.66 Gooollllllll İzzet’in ortasında Hasan Batuhan Artarslan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.Şanlıurfaspor-Manisaspor karşısında 1-0 öne geçiyor.Şanlıurfaspor 1 Manisaspor 0

Dk.69 Şanlıurfaspor mutlak bir golden oldu.Abdulaziz’in ortasında Mertcan Şanlıurfaspor’u yüzde yüz bir golden etti.Ceza sahası içerisinde vuruşunda top üstten auta çıktı.

Dk. 74 Şanlıurfaspor’da oyun değişikliği 32 numara ile Batuhan Karadeniz oyundan çıktı yerine 26 sırt numaralı Halil Koçer oyuna dahil oldu.

Dk.75 45 sırt numaralı Hakan Turan oyundan çıktı.Yerine 70 sırt numaralı Kaan Miray oyuna dahil oldu.

Dk 79 Şanlıurfaspor’dan Berkay’ın Bahattin sert girmesine orta hakem Murat Özcan direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Şanlıurfaspor kalan dakikalarda oyunu 10 kişi tamamlayacak.

DK .83 Şanlıurfaspor’un 1-0 üstünlüğü sürüyor.

Dk.85 Şanlıurfaspor’da son oyuncu değişikliği Abdulaziz solmaz oyundan çıktı yerine Hüseyin Kala oyuna dahil oldu.

Dk.86 Manisasporlu Bahattin’in vuruşunda top üstten auta çıktı .Manisaspor mutlak bir golden yararlanamadı.

Dk.87 Manisaspor’da oyuncu değişikliği oyundan çıkan oyuncu Ümit yerine oyuna dahil olan oyuncu Gökdeniz oldu.

Dakika 89 Manisasporlu 21 sırt numaralı oyuncusu Gökçan sarı kart gördü.

Dk.90 Şanlıurfaspor’un 1-0 üstünlüğü devam ediyor.4.Hakem 5 dakika uzatma verdi.

Dk.90+3 Şanlıurfaspor Abdulaziz Solmaz’ın yerine oyuna giren Hüseyin Kala Şanlıurfaspor’u 2-0 öne geçiren golü kalecinin sağından ağlara gönderdi.Şanlıurfaspor 2 Manisaspor 0

Kalan dakikalarda her iki taraftan gol çıkmayınca Şanlıurfaspor –Manisaspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

MAÇ SONUCU:ŞANLIURFASPOR 2 MANİSASPOR 0