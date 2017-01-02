Şanlıurfaspor’da transfer heyecanı başladı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS) – Sporseverlerin merakla beklediği devre arası transfer sezonu Çarşamba günü başlıyor.Transferde sessiz bir politika uygulayan temsilcimiz Şanlıurfaspor’da yönetiminin bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 2016-2017 futbol sezonunun ikinci transfer ve tescil döneminin 4 Ocak Çarşamba günü başlayacağını ve 31 Ocak 2017’de sona ereceğini açıkladı. Transferde sessiz bir politika uygulayan temsilcimiz Şanlıurfaspor’da yönetiminin bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Yönetiminin de bu ara transfer döneminde fırtına gibi eseceği spor kulislerinde konuşuluyor. 4 oyuncu alacaklarını daha önce açıklayan Şanlıurfaspor Yönetiminin, özellikle forvet, savunma ve orta sahaya transfer yapması bekleniyor.Sarı-yeşilli kulübün transfer Komitesinin de uzun süredir yurtiçi ve yurdışında görüşmelerini sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında.

AYİTE VE DOKA’YA TEKLİF YAPILDI

Lig’de ilk yarıyı 20 puanla tamamlayan sarı-yeşilli takımda çalışmalarını titizlikle Şanlıurfaspor’lu yöneticilerin birçok futbolcuyla görüşme halinde olduğu öğrenilirken, spor servisimize gelen bir haberde ise Şanlıurfaspor’un Başakşehir’de forma giyen Doka ve Alanyaspor’lu Ayite için transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Başakşehir’de fazla forma şansı bulamayan kanat oyuncusu Doka, bu sezon 5 kez forma şansı yer buldu. Oyuncu, lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası’nda toplam 6 maça çıktı.

TALİPLERİ ÇOK

Şanlıurfaspor, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’da kadroda düşünülmeyen Jonathan Ayite ile de görüşüyor.Urfaspor yönetimi 31 yaşındaki santrfor oyuncuya sezon sonuna kadar 1.3 miyon civarında ücret önerdiği iddia edildi.Ayite’ye ayrıca bir başka 1. Lig ekibi Göztepe ve Sivaspor’un da talip olduğu öğrenilirken tecrübeli futbolcunun ilerleyen günlerde Şanlıurfaspor’un teklifine karar vermesi bekliyor.