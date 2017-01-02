Reklam
Bugun...


Şanlıurfaspor’da transfer heyecanı başladı
Transferde sessiz bir politika uygulayan Şanlıurfaspor’da yönetim transfer bombalarını arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor.

facebook-paylas
Tarih: 02-01-2017 17:53
Şanlıurfaspor’da transfer heyecanı başladı
+ -

ŞANLIURFA(RUHA AJANS) –   Sporseverlerin merakla beklediği devre arası transfer sezonu Çarşamba günü başlıyor.Transferde sessiz bir politika uygulayan temsilcimiz Şanlıurfaspor’da yönetiminin  bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 2016-2017 futbol sezonunun ikinci transfer ve tescil döneminin 4 Ocak Çarşamba günü başlayacağını ve 31 Ocak 2017’de sona ereceğini açıkladı. Transferde sessiz bir politika uygulayan temsilcimiz Şanlıurfaspor’da yönetiminin  bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Yönetiminin de bu ara transfer döneminde fırtına gibi eseceği spor kulislerinde konuşuluyor. 4 oyuncu alacaklarını daha önce açıklayan Şanlıurfaspor Yönetiminin, özellikle forvet,  savunma ve orta sahaya transfer yapması bekleniyor.Sarı-yeşilli kulübün transfer Komitesinin de uzun süredir yurtiçi ve yurdışında görüşmelerini sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında.

AYİTE VE DOKA’YA TEKLİF YAPILDI

Lig’de ilk yarıyı 20 puanla tamamlayan sarı-yeşilli takımda çalışmalarını titizlikle Şanlıurfaspor’lu yöneticilerin birçok futbolcuyla görüşme halinde olduğu öğrenilirken, spor servisimize gelen bir haberde ise Şanlıurfaspor’un Başakşehir’de forma giyen Doka ve Alanyaspor’lu Ayite için transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Başakşehir’de fazla forma şansı bulamayan kanat oyuncusu Doka, bu sezon 5 kez forma şansı yer buldu. Oyuncu, lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası’nda toplam 6 maça çıktı.

TALİPLERİ ÇOK

Şanlıurfaspor, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’da kadroda düşünülmeyen Jonathan Ayite ile de görüşüyor.Urfaspor yönetimi 31 yaşındaki santrfor oyuncuya sezon sonuna kadar  1.3 miyon  civarında ücret önerdiği iddia edildi.Ayite’ye ayrıca bir başka 1. Lig ekibi Göztepe ve Sivaspor’un da talip olduğu öğrenilirken tecrübeli futbolcunun ilerleyen günlerde Şanlıurfaspor’un teklifine karar vermesi bekliyor.

 

 




Kaynak: RUHA AJANS



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfaspor’da transfer heyecanı başladıŞanlıurfaspor’da transfer heyecanı başladı
Karaköprü gözünü 3. lige diktiKaraköprü gözünü 3. lige dikti
Şanlıurfa Engelliler, Ligde Kalmayı HedefliyorŞanlıurfa Engelliler, Ligde Kalmayı Hedefliyor
Öğrencilerin maç keyfiÖğrencilerin maç keyfi
Şanlıurfaspor 3 puanı vermediŞanlıurfaspor 3 puanı vermedi
İspanyol Futbolcu fanatik Tatlıses hayranı çıktıİspanyol Futbolcu fanatik Tatlıses hayranı çıktı
Şanlıurfaspor transfer hazırlığındaŞanlıurfaspor transfer hazırlığında
Osmanlıspor’u yenmek gurur vericiOsmanlıspor’u yenmek gurur verici
Amedsporlu Şehmus Özer, Uçuruma Yuvarlandıktan Sonra Donarak Hayatını KaybetmişAmedsporlu Şehmus Özer, Uçuruma Yuvarlandıktan Sonra Donarak Hayatını Kaybetmiş
THY Euroleague'de Türk DerbisiTHY Euroleague'de Türk Derbisi
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI