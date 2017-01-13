Şanlıurfaspor Elazığspor’la mücadele edecek

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – 1.Lig’de ikinci devre maçları yarın oynanacak olan müsabakalarla start alacak. Temsilcimiz Şanlıurfaspor’da Cumartesi günü deplasmanda zorlu Elazığspor ile karşılaşacak.Teknik Direktör Kemal Kılıç’ın gelişiyle çıkış yakalayan ceylanlarda hedef mutlak galibiyet…

1 Lig’de mücadele eden Şanlıurfaspor, ikinci devrenin ilk maçında yarın deplasmanda Elazığspor’a konuk olacak.Ara transferde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-yeşilli ekip rakibini yenerek ikinci devreye moralli girmeyi hedefliyor. Bu maç öncesi 1 Lig’de Şanlıurfaspor 20 puanla 11., Elazığspor ise 13 puanla 15. sırada bulunuyor.Kritik mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Zorlu maç TRT Türk ve TRT Kürdi ekranlarından naklen yayınlanacak.

ELAZIĞ İLE 55. RANDEVU:

Şanlıurfaspor ilk kez 1969 Yılı’nda 3. Lig Kırmızı Grup’ta karşı karşıya geldiği Elazığspor ile 55. Randevusuna çıkacak. 45 Yıllık rekabette Cumartesi günü oynanacak olan 55. Randevu öncesinde Şanlıurfaspor rakibine karşı 19 galibiyet alırken, 27 kez ise mağlup oldu. 8 maç ise berabere bitti.Atılan gollerde ise Elazığspor 62-51 üstün durumda.İki takım arasında geçen sezonun 33. Haftasında Elazığ’da oynanan maçı Bordo Beyazlılar Halil Akbunar ve Kenan Şahin’in golleri ile 2-1 kazanmış, Ş. Urfa’nın tek golünü ise Hikmet Balioğlu atmıştı.

İSTATİSTİKLER:

İlk yarının son 4 haftasında 10 puan toplayarak adından söz ettiren Şanlıurfaspor geride kalan 16 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile 20 puan toplayarak haftaya 11. Sırada giriyor. İlk yarıda deplasmanda galibiyeti bulunmayan Yeşil Sarılı takım oynadığı 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Rakip sahalarda attığı 3 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.Şanlıurfaspor’un en golcü oyuncusu ise 5 golü bulunan Batuhan Karadeniz.

ELAZIĞSPOR

Sahasında 9. son maçına çıkacak olan Elazığspor ise daha önce oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile 13 puan toplarken, attığı 9 gole karşılık kalesinde 7 gol gördü. Elazığspor’un en golcü oyuncusu ise 2’si kupa 2’si ligde olmak üzere toplam 4 golü bulunan Murat Kayalı.

SAKAT VE CEZALILAR:

Ev sahibi Elazığsspor’da cezalı oyuncu bulunmazken, Altınordu maçı öncesi sakatlanan ve İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçiren Murat Kayalı bu maçta takımdaki yerini alamayacak.Elazığspor’da maç öncesi 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular; Kaptan Onur Güney ve Lamjed Chehoudi.Bu futbolcular bu maçta maçında sarı kart görmeleri halinde Manisa karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Şanlıurfaspor’da Manisa maçında kırmızı kart gören Berkay Değirmencioğlu cezalı durumda.Yeşil sarılı takımda Elazığspor maçı öncesi Kağan Söylemezgiller sarı kart sınırında bulunan tek oyuncu.