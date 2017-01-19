Şanlıurfaspor, gruptan çıkış istiyor

1.Lig temsilcimiz Şanlıurfaspor, bugün Ziraat Türkiye kupasında Kırklarelispor ile deplasmdan karşılaşacak.Atatürk Stadında oynanacak olan ve saat 13:00’da başlayacak olan karşılaşmayı Onur Karabaş yönetecek. Karabaş’ın yardımcılığını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Oktay Önge yapacak.Grupta 9 puan ile ikinci durumda bulunan Güneydoğu temsilcisi , rakibi karşısında son 16 turuna yükselmeyi garantilemeye çalışacak.

İLK MAÇI KAZANMIŞTI

A Grubu’nda 0 puanla dördüncü sırada yer alan Kırklarelispor ise son hafta maçları öncesi gruptan çıkma şansı bulunmadığı için karşılaşmayı prestij maçı olarak görüyor.Şanlıurfa GAP Arena’da oynanan ilk maçta Şanlıurfaspor rakibini 4-1 mağlup etmişti.

Öte yandan Şanlıurfaspor’un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. maçında deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor karşısında teknik direktör Kemal Kılıç’ın yeni transferler Bakary Soro, Caner Cavlan,Daudet N’Dongala ve Iyayi Believe Atiemwen’e 11’de şans vereceği öğrenildi.

Muhtemel 11: Tomiç, Bakary Soro,Cemil Caner,İzet, Batuhan,Halil, Oktay,N.Dongala,Mertçam, Believe Atiemwen