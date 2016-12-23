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Şanlıurfaspor transfer hazırlığında
Son haftalarda yaptığı çıkışla adından söz ettiren Şanlıurfaspor, devre arasında takıma takviye yapmayı planlıyor.

Şanlıurfaspor transfer hazırlığında
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ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Son haftalarda yaptığı çıkışla adından söz ettiren Şanlıurfaspor, devre arasında takıma takviye yapmayı planlıyor.Ceylanların görüştüğü ilk isimler ise Osmanlıspor’un kanat oyuncusu Tonia Tisdel ve orta saha oyuncusu Tugay Kaçar…2 oyuncuyla büyük ölçüde anlaşıldığı belirtildi.

1.Lig’de İkinci transfer ve tescil dönemi olarak belirtilen devre arası transfer dönemi 5 OCak 2017 tarihinde başlayacak ve 1 Şubat 2017 tarihinde sona erecek.Son haftalarda yaptığı çıkışla adından söz ettiren Şanlıurfaspor’da devre arasında takıma takviye yapmayı planlıyor.Alt sıralardan kurtulmak isteyen Güneydoğu temsilcisinin şuan 4-5 oyuncuyla görüştüğü belirtiliyor.Yönetimin görüştüğü ilk isimler ise  Osmanlıspor’un kanat oyuncusu Tonia Tisdel ve orta saha oyuncusu Tugay Kaçar… Ceylanların 2 oyuncuyla büyük ölçüde anlaşıldığı belirtildi.

Şanlıurfaspor’un Osmanlıspor’u 2-1 yendiği maçta da Onursal Başkan Faruk Çelik Osmanlıspor’un Onursal Başkanı Urfalı Melih Gökçek ile özel görüştü.Çelik’in  Kemal Kılıç’ın isteği doğrultusunda Osmanlıspor’da forma giyen 2 futbolcunun kiralık olarak sezon sonuna kadar istendiği öne sürüldü.2 oyuncu için  için söz isteyen Bakan Faruk Çelik’in  Melih Gökçek’ten olumlu cevap aldığı öğrenildi.




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