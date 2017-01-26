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Şanlıurfaspor'da tur atlama bayramı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubunda Şanlıurfaspor evinde ağırladığı Gaziantepspor’u 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

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Tarih: 26-01-2017 19:14
Şanlıurfaspor'da tur atlama bayramı
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun son hafta maçında Şanlıurfaspor ile Gaziantepspor kader maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibine bir üst tur için beraberlik bile yeterken, konuk ekibin kazanmaktan başka şansı yoktu.Ev sahibi ekip Şanlıurfaspor Oktay Delibalta’nın son dakikada bulduğu golle rakibini mağlup ederek adını üst tura yazdırmayı başardı. Şanlıurfaspor bu galibiyetle grubu lider olarak tamamladı.Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç cezası nedeniyle takımının başında olmazken, hafta içinde Gaziantepspor ile anlaşmaya varan Bülent Uygun ise ilk maçına çıktı.

Stat: Şanlıurfaspor Gap Arena

Hakem: Volkan Bayarslan, Bülent Güölü, Orkun Aktaş

Şanlıurfaspor: Vjekoslav Tomic, Berkay Değirmencioğlu, İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan, Caner Caylan, Mertcan Çam, Hüseyin Kala, Kağan Söylemezgiller, Iyayi Atiemwen, Halil Köçer, Artun Akçakın

Gaziantepspor: Erten Ersu, Şenol Can, Yoiver Gonzalez, Frantisek Rajtoral, Musa Nizam, Orkan Çınar, Serget Kislyak, Bruno Mota, Daniel Kolar, Muhammet Demir, Davy Claude Angan




Kaynak: ruhaajans.com



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