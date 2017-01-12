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Sapık fırıncı linç edilmek istendi
Yanında çırak olarak çalıştırdığı 16 yaşındaki 2 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan fırıncıyı mahalleli önce dövdü, sonra yakmak istedi. Fırıncının 73 yıl hapsi isteniyor.

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Tarih: 12-01-2017 17:16
Sapık fırıncı linç edilmek istendi
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Adana'da yanında çırak olarak çalışan 16 yaşlarındaki 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen fırıncı 48 yaşındaki Z.İ. hakkında, 73 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞÜPHELENDİ

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde simit fırını çalıştıran Z.İ., iddiaya göre geçen yıl yanında çalışmaya başlayan 16 yaşındaki erkek çocukları M.B. ile Ö.N.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Z.İ., çocukların olayı kimseye anlatmaması için de önce para verip, ardından da tehditle susmalarını sağladı.

DÜKKAN KAPALI OLUNCA MAHALLELİ ŞÜPHELENDİ

4 Kasım 2015'te öğle saatlerinde fırını kapatan Z.İ., işyerinin banyosunda çocukları bir kez daha istismar etmek istedi. Dükkanın kapatılıp dışarı kimsenin çıkmaması üzerine şüphelenen mahalle sakinleri daha sonra çocuklar ile konuştu.

MAHALLELİ FIRINCIYA ÖNCE DAYAK ATTI, SONRA YAKMAK İSTEDİ

Çocukların yaşadıklarını anlattığı mahalle sakinleri, fırını basıp Z.İ.'yi döverek bayılttı. Yerde baygın yatan Z.İ.'nin üzerine benzin döken öfkeli kalabalık yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Z.İ.'yi yakmaya çalışan öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Polis aracıyla hastaneye götürülen Z.İ., tedavisinin ardından tutuklandı.


73 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Z.İ. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 73 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

MAĞDURLARDAN BİRİ ZANLININ KONUŞMALARINI CEP TELEFONUNA KAYDETMİŞ

Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Z.İ.'nin çocuklara para verip cinsel istismarda bulunduğu ve kimseye anlatmamaları için tehdit ettiğine yer verildi. Mağdur Ö.N.A.'nın fırıncıyla aralarında geçen konuşmaları cep telefonuyla kaydettiğine dikkat çekilen iddianamede, Z.İ.'nin çocuklara yönelik eylemini çok kez tekrarladığına vurgu yapıldı. Suçlamaları reddederek iftira atıldığını ileri süren Z.İ.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.




Kaynak: haberler.com



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