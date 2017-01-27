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Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili, belediye  başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine  katılabilme yeterliliğine sahip siyasi partileri belirledi.

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Tarih: 27-01-2017 11:36
Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var
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 YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı Seçimlerin  Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. bendi  ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. ve 36. maddelerine göre 1 Ocak'tan  en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük  kongrelerini yaptıkları saptanan 9 partinin seçimlere katılma yeterliliği  bulunduğu bildirildi.

 Bu partilerin alfabetik sırayla Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız  Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların  Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi  ve Vatan Partisi olduğu belirtildi.

Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine  getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 11. bendinde  öngörülen şartları taşımadığının belirlendiği kaydedildi.
 






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