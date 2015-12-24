Şeker Mahallesi Çok Amaçlı Salona Kavuşuyor

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi'ne bağlı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Şeker mahallesinde 300 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan çok amaçlı salonun temeli atıldı.

Temel atma törenine; Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra Karaköprü Belediye Başkan Yardımcıları, Karaköprü Belediye Meclis Üyeleri ve Şeker mahallesi sakinleri katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Başkan Baydilli, her kırsal mahalleye çok amaçlı salon yapma sözü verdiklerini, Şeker mahallesinin çok amaçlı salonunun temelini attıklarını belirtti.

Baydilli şunları söyledi: "Bugün Şeker mahallemizde çok amaçlı salonumuz yani mahallenin şeref evinin temel atma töreni için toplandık. Karaköprü Belediyesi olarak kırsal mahallelerimize çok amaçlı salon sözünü vermiştik. Bugünde temelini atıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da açılışını gerçekleştiririz. Yer tahsisi konusunda buranın yerini sayın Salih Demir ve kardeşleri verdi. Onlarda bu hayra vesile oldular. Allah onlardan da razı olsun. Karaköprü Belediyesi en kısa zamanda çok amaçlı salonumuzu tamamlayacağız. Burası güzel günlerde, düğünlerde sünnetlerde ve en önemlisi kitap okuma salonu olarak kullanılması bizim için ayrı bir önem ve şereftir. Allah hayırlı uğurlu etsin"

Çok amaçlı salonun yer tahsisinde bulunan Salih Demir ise, hizmetlerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.

( Gazeteipekyol)

