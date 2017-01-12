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Seydi amca devreye girdi husumet bitti
Şanlıurfa’da Tamah aşiretine mensup Onay ve Bozkurt aileleri arasında 1 yıl önce yaşanan husumet, devreye giren büyüklerin sayesinde sona erdi.

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Tarih: 12-01-2017 17:38
Seydi amca devreye girdi husumet bitti
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ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da Tamah aşiretine mensup Onay ve Bozkurt aileleri arasında 1 yıl önce yaşanan husumet, devreye giren büyüklerin sayesinde sona erdi.

Şanlıurfa’da 1 buçuk yıl önce Uluhan köyünde Tamah aşiretine mensup Onay ve Bozkurt aileleri arasında arazi kavgasında nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralanmıştı.İki aile arasında yaşan yaşanan husumet dün sona erdi.25 dönem Ak Şanlıurfa Milletvekili Seydi Eyyupoğlu,araya girerek aileleri barıştırdı.

Şanlıurfa Ziraat Odasında düzenlenen törene,Eski  Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu’nun yanı sıra AK Parti Şanlıurfa İl Yönetimi Ahmet Çakar, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüoğlu ve Tamah aşireti mensupları katıldı.

Birbirimizi affedelim

Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, burada yaptığı konuşmada,1 yıl önce önce yaşanan bir olaydan sonra iki aile arasında meydana gelen husumetin büyümemesi için toplandıklarını belirtti.Barışın; bir büyüklüğün gereği olarak yapıldığına vurgu yapan Eyyüpoğlu, “Hep beraber burada bu insanlarımızı barıştırdık. Bundan sonrada inşallah çocuklarıyla, sevdikleriyle herkes kendi işinde gücünde olacaktır. Birbirimizi affedelim, birbirimizi sevelim. Hatalarımızı büyütmeyelim. Güzellikleri çoğaltalım. Çünkü güzellikler çoğaldıkça kötülükleri boğacaktır. Dolayısıyla bizde bir güzelliğin şahadeti için buradayız. İnşallah bundan sonra köylerimizde, ilimizde, ülkemizde, hatta dünyada kötülükler ortadan kalkar, iyilikler çoğalır. Bu duygularla bu iki ailemizin barışlarının daim olmasını, şahadetlerinin hayırlı olmasını diliyor, barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çakar ise, Akrabalarımız arasında bir buçuk yıl önce bir husumet yaşanmıştı.Çok şükür bu husumet bugün barışla sonuçlandı.Bu barışta emeği geçen Eski  Milletvekiliniz Seydi Eyyüpoğlu’na teşekkür ederim.Temennimiz böyle olanların bir daha yaşanmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından husumetli ailelerin mensupları birbirleriyle merhabalaşarak barıştı.

 

 






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