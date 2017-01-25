SGK Fakülte Hastanesine her ay 11 milyon TL ödeyecek

SGK Başkanı Bağlı ve HRÜ Yönetimi arasında yeniden global bütçe sözleşmesi imzalandı.

Yeni sözleşmeye göre; SGK her ay bundan böyle 11 Milyon TL Harran Üniversitesi Hastanesine maddi destek de bulunacak. Böylece bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Tıp Fakültesi, Şanlıurfa’da bulunan 750 bin Yeşil kartlı ve her türlü sosyal Güvenlik kurumuna ait hastalara hizmet verecek. Rektör Taşaltın, global bütçe ile birlikte üniversite hastanesinin parasal anlamda bir sıkıntısının kalmadığını belirterek, Şanlıurfalılara daha kaliteli hizmet verebilmek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ankara’da yapılan protokol törenine Şanlıurfa milletvekillerinden Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Eşref Fakıbaba, Mahmut Kaçar, Kemalettin Yılmaztekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, SGK’nın Urfalı Başkanı Selim Bağlı, Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın, Tıp Fakültesi Hastanesinin Başhekimi Hasan Karsen ve Müdürü Abdullah Göçmez katıldı.