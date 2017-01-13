SGK yapılandırma miktarını açıkladı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 9 Ocak 2017’de sona eren yapılandırmaya başvurana sayı ve miktarı açıklandı. SGK il Müdürü Ünlü,”11 bin 872 başvuru aldık. 147 milyon 535 bin borç miktarı yapılandırıldı.”dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, şunları kaydetti:“19 Ağustosta başlayan 6736 sayılı kanunla başlayan yapılandırma sürecimiz 25 Kasımda başvuru, Genel Sağlık Sigortası dışındaki işverenleri yani Bağkurluları kapsayan sigortalılarımızın başvurusu sona ermişti. Bunların ilk taksit ve peşin ödeme süresi 9 Ocakta sona erdi. Bu süre içerisinde 11 bin 872 başvuru aldık. Bu kişilerle ilgili yapılandırdığımız başvuru miktarı 147 milyon 535 bin borç miktarı. 31. 12 itibariyle 27 milyon TL’lik bir tahsilatımız oldu. Genel sağlık sigortası ile yapılandırma devam ediyor. Vatandaşlarımız gelip burada borçlarını yapılandırsınlar. En avantajlı yapılandırmamız genel sağlık sigortasında bulunuyor. Kişi gelir testini yaptırdığı zaman borcunu güncellemiş oluyor. Borcunun anaparasını 12 eşit taksitle bölerek ciddi bir avantaj sağlıyor. Mutlaka bizi gelip yapılandırmalarını bekliyoruz.”

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