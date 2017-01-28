Bugun...


Sicil affından kimler faydalanabilecek?
Sicil affı dün itibariyle resmiyet kazandı. Peki, sicil affından kimler faydalanabilecek?

facebook-paylas
Tarih: 28-01-2017 21:28
Sicil affından kimler faydalanabilecek?
+ -

Adını kara listeden çıkarmak isteyenlerin beklediği haber dün geldi, geçtiğimiz haftada TBMM'nin onayından geçen sicil affı düzenlemesi Resmi Gazete de yayımlandı. Sicil affıyla Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek. Peki, Sicil affından herkes yararlanabilecek mi? 

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun en önemli maddelerinden biri olan sicil affıyla kredi kartı , kredi, çek, senet borçlarını 6 ay içinde ödeyenlerin yanı sıra borçlarını yapılandıranlar da Bankalar Birliğinin 'kara listesinden' kurtulmuş olacak. Bugün itibariyle Resmi Gazete’de de yayımlanan değişiklikle, kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin; ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

1.5 MİLYON ESNAF YARARLANACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, düzenlemeyle işletme sahiplerinin beyaz bir sayfa açarak, yeni kredi imkanı bulacaklarını, bu ivmeyle yeni iş yeri açabileceklerini söylemişti. Tüfenkci, "Sicil affından yaklaşık 1 milyon 500 ile 1 milyon 600 bin arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz" demişti.

SİCCİL AFFIYLA İLGİLİ BAĞLANTILI DETAYLAR

Beş yıl kredi çekemiyor

Bankalara olan borçlarınızı 90 gün boyunca ödemediğinizde banka borcunu tahsil etmek için yasal yollara başvuruyor. Banka görevlendirdiği avukatlar ile bu işlemi gerçekleştiriyor. Bu sürecin başlaması kara listeye girdiğiniz anlamına geliyor. Kara listeye girdiğinizde ise en az 5 yıl boyunca bankalardan herhangi bir şekilde kredi, kredi kartı alamıyor veya kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunamıyorsunuz. 

Borcunu ödeyenlerin kredi notu artacak

Kara listeden çıkıp kredi kullananlar, bankaya olan borcunu düzenli ve yasal süresinde öderse kredi notu yükselecek. Böylece dilediği zaman bankalardan zorlanmadan kredi çekebilecek.




Kaynak: hurriyet



şanlıurfa urfahaber sicil affı sicil affı kimleri kapsıyor sicil affı yürürlüğe girdi mi resmi gazete

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
İnternetten Araba Satışları Galericileri Vurduİnternetten Araba Satışları Galericileri Vurdu
Sicil affından kimler faydalanabilecek?Sicil affından kimler faydalanabilecek?
Güneydoğulu Turizmciler Gelecekten UmutluGüneydoğulu Turizmciler Gelecekten Umutlu
Esnafa Sıfır Faizli KrediEsnafa Sıfır Faizli Kredi
Elektrikte ‘kara liste’ dönemiElektrikte ‘kara liste’ dönemi
Torun Bakan Büyükanneye 420 TL Maaş Torun Bakan Büyükanneye 420 TL Maaş
Altın, Dolar Yüzünden YükseliyorAltın, Dolar Yüzünden Yükseliyor
Sicil Affını İlgilendiren Torba Yasa Yürürlüğe Girdi Sicil Affını İlgilendiren Torba Yasa Yürürlüğe Girdi
Urfa'daki fabrikaya kayyum atandıUrfa'daki fabrikaya kayyum atandı
Birecikte Tekstil Fabrikasında 300 Kadın ÇalışıyorBirecikte Tekstil Fabrikasında 300 Kadın Çalışıyor
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI