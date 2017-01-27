Sicil Affını İlgilendiren Torba Yasa Yürürlüğe Girdi

İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar sağlayan "Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİDEN YAPILANDIRMAYI KAÇIRANLARA EK SÜRE

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı'na yasayla eklenen maddeye göre, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan memurların ikramiye mağduriyetini giderdi

Yasa ile 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödenecek.

KOBİ'LERE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

KOBİ'lerin desteklenmesi için 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam ettirilmesi düzenleyen yasa ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt faaliyeti sürdüren vakıflara, Hazine'ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreyle "bedelsiz irtifak hakkı" sağlanacak.

Yasayla ayrıca kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlarının uygulanmasında, el koyma işlemi bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilerek de olabilecek. Şerhten sonra kamuya geçme işlemlerine devam edilecek.

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERE VERGİ İSTİSNASI

Bunun yanı sıra döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan yolcu taşıma işleri ile uluslararası taşımacılık işleri, harç ve damga vergisi istisnası kapsamına alınarak, yolcu taşımacılığı da bu kapsama dahil edilecek. Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kayıtlı gemi ve yatlara yönelik istisna uygulamalarının yeniden düzenlendiği yasayla, gemi kira ve zaman çarteri de Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, tüm navlun sözleşmeleri gibi damga vergisi ve harçlardan muaf olacak.

KREDİYE ERİŞİM İMKANI ARTTI

Yasayla KOBİ'lerin krediye erişim imkanı da artırılıyor. Bu çerçevede İmalat sektöründe faaliyette bulunan KOBİ'lerin birleşmesi halinde, bu birleşmenin olduğu dönem dahil üç dönem yüzde 75'e kadar indirimli Kurumlar Vergisi uygulanması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.

Bu arada, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerle, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları ile ilgili de yeni düzenlemeye gidiliyor.

SİCİLLER TEMİZLENİYOR

Borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.