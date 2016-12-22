Silahını temizlerken kendini vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi ŞUTİM yolunda park halindeki araç içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. (25), silahını temizlediği sırada kaza ile kendini yaraladı. Yaralı şahıs kendi imkanı ile dışarı çıkarak yardım istedi. Yoldan geçenlerin E.B.'yi fark etmesi ile durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, E.B.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kaynak: haberler.com