Edirne'de düzenlenen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun üçüncüsü, 4 Haziran 2017'de yapılacak.



Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Haluk Kaya, muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan sınırının pasaportsuz ve vizesiz geçildiği uluslararası yarı maratonda, bine yakın atletin koşacağını söyledi.



Maraton kapsamında, Selimiye Camisi etrafında, farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklar ve engelliler için yarış düzenleyeceklerini de aktaran Kaya, "Normalde ülkeler arası sınırlar pasaport ve vizeyle geçiliyor. Düzenlediğimiz maraton dünyada tek. Sporcularımız parkur üzerinde yer alan Yunanistan sınırını geçerek başlangıç noktasına dönecekler." diye konuştu.



Yunanistan'ın da maratona destek verdiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:



"Sınırları, sporun dostluğuyla sembolik olarak kaldırdık. Maratonun Yunanistan ve Türkiye arasındaki dostluğa da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu yıl Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan randevu talep etmeyi düşünüyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan'ın başbakan ve cumhurbaşkanları da katılırsa sporun birleştirici özelliğini ortaya koymuş olacağız. Biz böyle bir misyon da üstlenmek istiyoruz. İnşallah bunu yapabiliriz, diye düşünüyoruz. Maratonumuz Türkiye Atletizm Federasyonu ve Avrupa Atletizm Birliği takvimine alındı. Onların da gözetiminde bir takvim çiziliyor ve maratonumuz uluslararası boyut kazanıyor. Maratonumuz A kategorisinde değerlendiriliyor. TRT canlı yayınla izleyicilere etkinliğimizi sunacak. Tüm sporcular sigorta kapsamına alınıyor."



Yarı maraton parkurunun güzergahında tarihi mekanların bulunduğunu vurgulayan Kaya, "Selimiye Camisi, Büyük Sinagog, köprüler ve tarihi binaların tanıtımı maratonumuzla yapılmış olacak. Tarihi mekanların önünden geçecek sporcularımız, Tunca ve Meriç köprülerinden sonra Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkacak. Kastanies Sınır Kapısı'ndan dönecek sporcular, Karaağaç'taki Lozan Anıtı'nın oradan geçerek gelecekleri güzergahtan başlangıç noktası olan Selimiye Camisi'ne varacak." ifadelerini kullandı.



Etkinlik kapsamında kente, sporcuların aileleri, hakemler ve seyircilerle birlikte yaklaşık 4 bin kişinin geleceğini belirten Kaya, organizasyonun turizm açısından da önemli olduğunu kaydetti.