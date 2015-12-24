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Şirinkuyu'da Yol Çalışmaları Başladı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Şirinkuyu Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan alanlarda bu kez beton yol döşeme çalışmaları başlatıldı.

Şirinkuyu'da Yol Çalışmaları Başladı
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Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Şirinkuyu mahallesinde alt yapısı tamamlanarak beton yola hazır hale getirilen yollarda çalışma başlatıldı.

Sabah erken saatlerde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Yardımcısı Öncül, Şirinkuyu mahallesinin kent merkezinde daha önceki yıllarda hizmetten mahrum kalan mahallelerden olduğunu söyledi. Öncül, "Şirinkuyu mahallemizde bazı bölgeler yeni yerleşim birimi diye tabir ettiğimiz alanlar var. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Belediye Başkanımız Sayın Resul Yılmaz, mahallede iyileştirme çalışma yapılması talimatı verdi. Bizde fen işleri müdürlüğümüzle bir plan hazırlayarak çalışma başlattık. Daha önce yine fen işleri müdürlüğümüz tarafından betona uygun getirilen yolların alt yapısı tamamlandı ve bugün beton dökümüne başladık. Çalışmayı ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde yapacağız" dedi.

Öncül çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek, "Hemşerilerimizin sabrı ve anlayışlarıyla kentimizde tüm noksanlıkları gidereceğiz" ifadelerini kullandı.
( Gazeteipekyol)




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