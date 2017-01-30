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Siverek Belediyespor Farklı Kazandı
Şanlıurfa Süper Amatör Futbol ligi 15. haftasında lider Siverek Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Birecik Belediyespor’u 7-1 yendi.

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Tarih: 30-01-2017 16:32
Siverek Belediyespor Farklı Kazandı
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Şanlıurfa Süper Amatör Futbol ligi 15. haftasında lider Siverek Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Birecik Belediyespor'u 7-1 yendi.

Siverek Firkan Tüysüz Stadında saat 14: 00'te oynanan müsabakada Siverek Belediyespor Vedat Erçin (4), Cihat Baykuşak, Salih Kartal ve Mehmet Eskin'in attığı gollerle karşılaşmayı 7-1 kazandı. Rakip takımın tek golü 85. dakikada penaltı ile Fırat Çiftçi'den geldi. Siverek Belediyespor bu sonuçla puanını 35'e yükselterek liderliğini korudu.

Siverek Belediye Spor Başkanı Cevdet Ökenek karşılamanın ardından yaptığı açıklamada, maçı kazanan tüm sporcu ve teknik ekibi tebrik etti. - ŞANLIURFA






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