Siverek Yılbaşına Silah Sesleriyle Girdi

Güvenlik güçlerinin her yıl yaşanan silahlı kutlamaların tekrarlanmaması için aldığı önlemlere rağmen saatler 00.00'ı göstermesiyle bazı vatandaşlar yılbaşını havaya ateş açarak kutladı.

Emniyet Müdürlüğü Siverek Belediyesi aracılığıyla hoparlöründen halka anonslarla, "2017 yılına girerken değişik eğlence kutlama ve diğer etkinlikler esnasında ateşli silah, havai fişek maytap benzeri patlayıcı maddelerin kullanılması kanunen suçtur vatandaşların can ve mal ve hukuken zor durumda kalmamaları için duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi.

Hoparlörlerden okunan mesajın ayrıca SMS ile vatandaşlara gönderildiği belirtildi. Kutlamalar sırasında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.