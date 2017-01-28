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Sivereklilerin tesis sevinci
Siverek'i il Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdulvahap Bayram, Karacadağ Kayak Merkezinde sosyal tesislerin yapılacak olması kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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Tarih: 28-01-2017 17:22
Sivereklilerin tesis sevinci
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Siverek'i il Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdulvahap Bayram, Karacadağ Kayak Merkezinde sosyal tesislerin yapılacak olması kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada bir süre önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Karacadağ Kayak Merkezi Projesini hazırladıkları müjdesini verdiğini hatırlattı.

Projeyle kayak merkezinin hareketleneceğini belirten Bayram, "Bölge insanı yaşanan olumsuz olaylar ve iş hayatındaki stresi atmak çocuklarıyla dinlenip kafasını dinlenebileceği alanlar yok. Karacadağ bölgesi yaz ve kış turizmine kazandırılırsa bölge insanı rahat bir nefes alabilecek. Yaz aylarında Karacadağ bölgesinde kıl çadır turizmi kış aylarında ise yapılacak yatırımlarla kış turizmi imkanına sahip olacak. Büyükşehir Belediye Başkanının gazetecilere verdiği demeci sadece Siverekliler için değil bölge insanı içinde bir umut olmuştur." dedi.

Akçakale'de tirit ikramı

Akçakale ilçesinde hayırsever bir vatandaş bin 500 kişiye tirit ikram etti.

Yeni Cami'de cuma namazı ardından Halil Aktaş tarafından dağıtılan tiritten alabilmek için cemaat uzun kuyruklar oluşturdu.

Aktaş, yaptığı açıklamada çok sevdiği babası geçen yıl kaybettiğini belirterek, "Babamın ölüm yıl dönümünde onun hayırına vatandaşlar tirit ikram ettim. Tirit için bin ekmek, 50 kilogram et, 50 kilogram yoğurt aldım. Bu gün cuma olduğu için namazın ardından vatandaşlara dağıttım. Allah kabul etsin inşallah." dedi.

Halfeti'de belediye çalışmaları

Halfeti Belediyesinin ilçedeki üst yapı çalışmaları sürüyor.

Fırat Mahallesi'nde çalışma yapan belediye ekipler, sokak ve caddelere kilitli taş ve parke taşı döşüyor.

Mahalle Muhtarı Ömer Kutlu mahallelerinde çalışma başlattan belediye yetkililerine teşekkür etti.






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