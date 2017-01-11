Siverek'te Halep'e Yardım Kampanyası

Şanlıurfa Valiliğince Halep için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Siverek ilçesinde toplanan iki tır yardım malzemesi gönderildi.



Valilik koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Kardeşlik adına Haleplilere bir nefes ol" sloganıyla kampanya düzenledi. Okullardan toplanan yardımlarla alınan iki tır un ile bir miktar battaniye düzenlenen törenle Şanlıurfa'ya gönderildi.



Atatürk bulvarında düzenlenen törende gazetecilere bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "Halep'te yaşanan bir insanlık dramı vardı. Yaşanan insanlık dramına birde biz merhem olabilmek için Şanlıurfa valimizin önderliğinde milli eğitim müdürlüğümüzce yardım kampanyası başlattık. Bu kampanya doğrultusunda il milli eğitim müdürlüğümüzün de talimatlarıyla okul müdürlüklerimize yardım kampanyası adı altında komisyon oluşturduk. Komisyon eşliğinde bütün okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz hepsinden Allah razı olsun. Gelen katkılarla un aldık, iki tır malzeme unu da kısmet olursa yarın Şanlıurfa merkeze göndereceğiz. Oradan da Halep'teki insanlara bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışacağız" diye konuştu.



Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'nun yanı sıra şube ve okul müdürleri, sendika temsilcileri ile öğretmenler katıldı. - ŞANLIURFA