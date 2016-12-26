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Siverek'te, Horoz Dövüştürenlere Operasyon
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, polis tarafından düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren 4 kişi gözaltına alındı.

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Tarih: 26-12-2016 13:45
Siverek'te, Horoz Dövüştürenlere Operasyon
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ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, polis tarafından düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahisle horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine Fırat Mahallesi'nde bir kahveye operasyon düzenledi. Baskında, dövüş ringi oluşturulan kahvedeki 15 horoza el koyan polis, horozların sahibi olduğu gerekçesiyle R.Y., A.Ç., M.Y. ve S.Ö.'yü gözaltına aldı.

Şüpheliler götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanırken, el konulan 15 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

- Şanlıurfa




Kaynak: haberler.com



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