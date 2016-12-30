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Siverek'te Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

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Tarih: 30-12-2016 18:28
Siverek'te Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı
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Alınan bilgilere göre, Siverek'ten Çermik istikametine seyir halinde bulunan Resul Teker idaresindeki 63 N 5077 plakalı otomobil, karayolunun 11. kilometresi Güvercin kırsal mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Resul Teker (60), Hanım Teker (52) ile 3 yaşındaki L.T. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza yapan otomobil hurdaya dönerken bagajdan sarkan LPG tankının şans eseri patlamaması ile faciadan dönüldü. Teker ailesinin ilçe merkezinden Yeditaş Mahallesi'ndeki evlerine döndükleri öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Kaynak: haberler.com



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