Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Kerry'e: Suikastın arkasında FETÖ var

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry'e, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırının arkasında FETÖ'nün olduğunu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın bildiğini söyledi.

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