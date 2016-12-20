Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Kerry'e: Suikastın arkasında FETÖ var

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry'e, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırının arkasında FETÖ'nün olduğunu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın bildiğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry'e, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırının arkasında FETÖ'nün olduğunu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın bildiğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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