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Son dakika: İşte vurulan o teröristler!
İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi, olayın ardından çıkan çatışmada iki terörist öldürüldü. Teröristlerin üzerinden 5 roket 4 el bombası 2 anti tank roketi çıktı.

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Tarih: 05-01-2017 18:06
Son dakika: İşte vurulan o teröristler!
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İzmir Adliyesi'nin önünde bugün yaşanan patlamanın ardından çatışma çıktı. 'nın haberine göre çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise aranıyor.

SİYAH MONTLU BEYAZ BERELİ TERÖRİST ARANIYOR

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

 

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



 




Kaynak: milliyet.com.tr



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