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Son dakika: Mehmet Ekinci tutuklandı!
Mehmet Ekinci, örgüt üyeliği ve darbeye teşebbüs, gerekçeleriyle tutuklandı.

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Tarih: 28-01-2017 16:48
Son dakika: Mehmet Ekinci tutuklandı!
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Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Ekinci, ifadesinin ardından "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.

 






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