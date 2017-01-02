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Son dakika: Otopsi raporundaki korkunç detay!
Yılbaşı gecesi teröre kurban giden 39 kişinin ilk otopsi detayları ortaya çıktı. Kayıtlara göre bazı kurbanlar yakın mesafeden vurulmuş. Bazı kurşunlar da bir kurbandan çıkıp diğerine isabet etmiş...

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Tarih: 02-01-2017 15:51
Son dakika: Otopsi raporundaki korkunç detay!
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Reina'ya yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. 15 cenaze ailelere teslim edildi. Kimliği ve uyruğu henüz tespit edilemeyen bir cenazenin işlemlerinin ise bugün tamamlanması bekleniyor.

Hepsi kurşunla ölmüş

Cenazelere Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilere göre ölümlerin tamamı ateşli silah yaralanmasından kaynaklı. Denize atladıkları için boğulma veya diğer sebeplerden kaynaklı bir ölüm yok. Maktulleri öldüren kurşunlar 7.62 çapında otomatik bir silaha ait. Bazı kurşunlar bir kurbandan çıkıp diğerine saplanmış. Cesetlere birden fazla kurşun isabet etmiş.  Kurbanların birçoğu da olay yerinde hayatını kaybetmiş.

Yakın mesafeden kafaya ateş

Otopsi raporlarındaki bir diğer detay da atış mesafesi... Bazı kurbanlar çok yakın mesafeden vurulmuş. Kafasından neredeyse 'bitişik atış' seviyesinde vurulan bazı cenazeler var.  Göğüs ve kafa bölgesinden vurulanların yanı sıra sırtından da vurulan cenazeler var.  Bununla birlikte bütün cenazeler göz ile teşhise müsait durumda. O sebeple herhangi bir DNA testine gerek kalmadan cenazelerin kimliği yakınları tarafından teşhis edilebildi. 

 

 




Kaynak: milliyet.com.tr



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